Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.37
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

Владислав Саусь: «Все должны понимать, что “Спартак” — претендент на чемпионство и победу в Кубке в каждом сезоне»

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь назвал красно-белых претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

В минувшем сезоне московский клуб занял в Премьер-лиге 4-е место.

— За счет чего удалось выиграть Кубок России при такой непростой решающей сетке, где пришлось побеждать «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»?

— За счет того, что в «Спартаке» собрались качественные футболисты. Каждый готов отдавать всего себя, все стоят друг за друга. Кроме того, это команда, которая должна брать трофеи.

— На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жесткую задачу бороться за золото чемпионата?

— Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке. Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.

— На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом», которых вы обыграли в Кубке по пенальти?

— Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами, — сказал Саусь.