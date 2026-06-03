Зырянов о продлении Ерохина: «Многие из футбольного мира говорят, что у нас очень семейный клуб — преемственный. И в этом “Зениту” завидуют по-хорошему»

— Вы видите нашу политику: мы трудоустраиваем всех легендарных футболистов в нашей команде. Это очень важно и ценно. Я знаю не понаслышке, что многие люди из футбольного мира России говорят, что у нас очень семейный клуб — преемственный. И в этом нам завидуют по-хорошему, — сказал Зырянов.