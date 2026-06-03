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Зырянов о продлении Ерохина: «Многие из футбольного мира говорят, что у нас очень семейный клуб — преемственный. И в этом “Зениту” завидуют по-хорошему»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о продлении контракта с 36-летним хавбеком Александром Ерохиным на год.

— Обсуждали ли вы с ним возможное дальнейшее сотрудничество с «Зенитом» в качестве работника тренерского штаба, как это произошло с Михаилом Кержаковым?

— Александр продлил контракт как действующий футболист, поэтому будет работать с командой на поле — как игрок.

— В дальнейшем трудоустройство в штаб рассматриваете?

— Возможно. Все зависит от Саши и его планов на будущее.

— Команде было бы интересно сделать такой шаг?

— Вы видите нашу политику: мы трудоустраиваем всех легендарных футболистов в нашей команде. Это очень важно и ценно. Я знаю не понаслышке, что многие люди из футбольного мира России говорят, что у нас очень семейный клуб — преемственный. И в этом нам завидуют по-хорошему, — сказал Зырянов.