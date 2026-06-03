Зырянов о продлении Ерохина: «Многие из футбольного мира говорят, что у нас очень семейный клуб — преемственный. И в этом “Зениту” завидуют по-хорошему»

— Обсуждали ли вы с ним возможное дальнейшее сотрудничество с «Зенитом» в качестве работника тренерского штаба, как это произошло с Михаилом Кержаковым?
— Александр продлил контракт как действующий футболист, поэтому будет работать с командой на поле — как игрок.
— В дальнейшем трудоустройство в штаб рассматриваете?
— Возможно. Все зависит от Саши и его планов на будущее.
— Команде было бы интересно сделать такой шаг?
— Вы видите нашу политику: мы трудоустраиваем всех легендарных футболистов в нашей команде. Это очень важно и ценно. Я знаю не понаслышке, что многие люди из футбольного мира России говорят, что у нас очень семейный клуб — преемственный. И в этом нам завидуют по-хорошему, — сказал Зырянов.