Юрий Семин: «В моем возрасте можно спокойно тренировать. Но душа к работе немножечко остыла — нет уже той энергетики, азарта»

— Я никуда от футбола не ухожу, он мне не надоел, от просмотра матчей получаю громадное удовольствие. Но душа к работе немножечко остыла. Нет уже той энергетики, того азарта, что были раньше. Хотя и в моем возрасте можно спокойно тренировать.