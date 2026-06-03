Юрий Семин: «В моем возрасте можно спокойно тренировать. Но душа к работе немножечко остыла — нет уже той энергетики, азарта»

— Я никуда от футбола не ухожу, он мне не надоел, от просмотра матчей получаю громадное удовольствие. Но душа к работе немножечко остыла. Нет уже той энергетики, того азарта, что были раньше. Хотя и в моем возрасте можно спокойно тренировать.
— Вы полагаете?
— Да конечно! Главное — взять надежных помощников. У Артеты в «Арсенале» вон их сколько! То ли восемь, то ли девять. Кто-то за физику отвечает, кто-то за стандарты, кто-то за оборону, кто-то за атаку… Веяние времени, — сказал 79-летний экс-тренер «Локомотива» и сборной России.