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Аль-Хелайфи о 2-й победе в ЛЧ: «Благодарен каждому сотруднику клуба. В “ПСЖ” не все чемпионы находятся на поле»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи написал письмо сотрудникам клуба, поблагодарив всех за вторую подряд победу в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс‘’

"Первая победа — это историческое событие, вторая подряд — легендарное. Это момент огромной гордости.

Я лично благодарен каждому сотруднику клуба. В «ПСЖ» не все чемпионы находятся на поле. Эта победа принадлежит всему коллективу, который каждый день работает со страстью, самоотдачей и по высоким стандартам.

Это был исключительный сезон для клуба. И уже нужно смотреть в будущее, руководствуясь ценностями «ПСЖ» — скромностью, высокими стандартами и амбициями«. Все вместе. Это Париж», — написал Аль-Хелайфи.