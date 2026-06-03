Аль-Хелайфи о 2-й победе в ЛЧ: «Благодарен каждому сотруднику клуба. В “ПСЖ” не все чемпионы находятся на поле»

"Первая победа — это историческое событие, вторая подряд — легендарное. Это момент огромной гордости.
Я лично благодарен каждому сотруднику клуба. В «ПСЖ» не все чемпионы находятся на поле. Эта победа принадлежит всему коллективу, который каждый день работает со страстью, самоотдачей и по высоким стандартам.
Это был исключительный сезон для клуба. И уже нужно смотреть в будущее, руководствуясь ценностями «ПСЖ» — скромностью, высокими стандартами и амбициями«. Все вместе. Это Париж», — написал Аль-Хелайфи.