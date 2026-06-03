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Семин о 79-летии: «Если не сделаю серию упражнений, на целый день энергии не хватит. Убрал из рациона сладкое. мучное»

Юрий Семин рассказал, как в 79 лет поддерживает себя в тонусе.

Источник: Спортс‘’

— В чем конкретно проявляется ваша требовательность к самому себе?

— Есть такое слово — «надо». Иногда утром хочется подольше поваляться в кровати. Но я знаю: если не сделаю серию упражнений, на целый день энергии не хватит. Мышцы, как и голова, должны постоянно работать.

Даже в зарубежных поездках об этом не забываю. Если холодно — иду в тренажерный зал. Если тепло — к морю, по 5−10 километров хожу по песку. Мне нравится гулять в одиночестве.

— Ваше утро всегда начинается с зарядки?

— Да. Я не перенапрягаюсь, но поддерживаю организм в тонусе. Плюс стараюсь режим питания соблюдать. В моем возрасте нужно прислушиваться к рекомендациям врачей.

— Что убрали из рациона?

— Сладкое. Мучное. То, что и Карпин запрещает своим игрокам.

— Кто-то считает, что Валерий Георгиевич перегибает палку.

— Почему? Это в наше время все было проще, по-народному. Выбор маленький — что посвежее, то и ели. Никаких диетологов. А сегодня они в футболе играют важную роль, — сказал экс-тренер «Локомотива» и сборной России.