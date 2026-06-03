Зырянов о результативности Соболева: «В “Зените” только рады, что Саша стал забивать, практически в каждом матче победные голы»

В 28 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету форварда 10 голов и 2 ассиста.
«Не могу сказать причину [результативности]. Но мы только рады, что Саша стал забивать, практически в каждом матче победные голы. Мы довольны», — сказал Зырянов.
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о прогрессе нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
В 28 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету форварда 10 голов и 2 ассиста.
«Не могу сказать причину [результативности]. Но мы только рады, что Саша стал забивать, практически в каждом матче победные голы. Мы довольны», — сказал Зырянов.