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Зырянов о результативности Соболева: «В “Зените” только рады, что Саша стал забивать, практически в каждом матче победные голы»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о прогрессе нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

Источник: Спортс‘’

В 28 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету форварда 10 голов и 2 ассиста.

«Не могу сказать причину [результативности]. Но мы только рады, что Саша стал забивать, практически в каждом матче победные голы. Мы довольны», — сказал Зырянов.