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Роман Ротенберг: «Шипачев — наш Месси. Не просто так он стал главным рекордсменом КХЛ по очкам. Он сделал это за счет интеллекта»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг считает, что хоккеист Вадим Шипачев похож на футболиста Лионеля Месси в плане игрового IQ.

Источник: Спортс‘’

В сезоне-2025/26 39-летний форвард набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах за «Динамо» Минск с учетом плей-офф. Шипачев является лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ (1027 баллов в 1134 играх).

— Будете ли вы смотреть чемпионат мира по футболу? Кому отдаете симпатии? Любите ли этот вид спорта?

— Я всегда люблю смотреть за Лео Месси. Наблюдаю, как он играет за счет своего интеллекта.

Хочу сказать всем тренерам, чтобы они смотрели не только на физические тесты своих игроков, но и на их высокий интеллект. Это ведь решающий фактор в важных матчах, как и скорость принятия решений.

— Кто Месси в хоккее, если говорить об IQ?

— Кучеров, Капризов, Паша Дацюк, Вадим Шипачев. Ведь не просто так Шипачев стал главным рекордсменом КХЛ по очкам. Он сделал это за счет интеллекта. Шипачев — наш Месси, — сказал Ротенберг.