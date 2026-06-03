В сезоне-2025/26 39-летний форвард набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах за «Динамо» Минск с учетом плей-офф. Шипачев является лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ (1027 баллов в 1134 играх).
— Будете ли вы смотреть чемпионат мира по футболу? Кому отдаете симпатии? Любите ли этот вид спорта?
— Я всегда люблю смотреть за Лео Месси. Наблюдаю, как он играет за счет своего интеллекта.
Хочу сказать всем тренерам, чтобы они смотрели не только на физические тесты своих игроков, но и на их высокий интеллект. Это ведь решающий фактор в важных матчах, как и скорость принятия решений.
— Кто Месси в хоккее, если говорить об IQ?
— Кучеров, Капризов, Паша Дацюк, Вадим Шипачев. Ведь не просто так Шипачев стал главным рекордсменом КХЛ по очкам. Он сделал это за счет интеллекта. Шипачев — наш Месси, — сказал Ротенберг.