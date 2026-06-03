Тедеев о словах Дзюбы про состав «Акрона»: «Все понимали, что трансферная кампания провалена. Артем высказался как лидер и капитан — кто-то другой, возможно, не смог бы»

Кто-то другой, возможно, не смог бы этого сделать. Но было очевидно: трансферная кампания провалена. Все это понимали! Обсуждали между собой, но никогда не ругались, находили силы и терпение. Я лично говорил тренерскому штабу перед сезоном, что будем бороться за выживание, а не за высокие места. И оказался прав, — сказал Тедеев.