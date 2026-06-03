Месси получил Премию принцессы Астурийской в спорте по итогам 2026 года: «Лионель заслужил всеобщее уважение своим образцовым поведением, скромностью и преданностью команде»

«В дополнение к ослепительному таланту, выдающейся спортивной карьере и постоянной масштабной благотворительной деятельности по расширению доступа к образованию и здравоохранению для детей из наиболее уязвимых слоев населения, он также заслужил всеобщее уважение и восхищение своим образцовым поведением на поле, а также стабильностью, скромностью и преданностью команде», — заявила Пералес.