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Nike выложил фото с Роналду и Леброном в ваннах со льдом: «Определи величие. Затем переосмысли его»

Nike выложил пост с рекламой кроссовок Mind Slide, в котором приняли участие форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Компания опубликовала фото, на котором спортсмены лежат в ваннах со льдом.

«Определи величие. Затем переосмысли его», — говорится в публикации.

Фото: x.com/Nike.

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