Представитель Кудряшова: «Федор точно не виноват в ДТП со скорой. Они на месте сразу же признали свою вину»

Я больше переживала за то, чтобы его как можно скорее доставили в больницу. Хотелось понимать, что с ним. Федор и так недавно неудачно подрался по правилам кикбоксинга. Скорее была напугана, что он опять получил травму головы. Но он молодец. Сразу позвонил и сказал, что все нормально. Объяснил, что его полностью обследуют, в том числе сделают МРТ. Операционную подготовили сразу. Хорошо, что проблемы только с рукой. Главное, что живой.