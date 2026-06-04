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Представитель Кудряшова: «Федор точно не виноват в ДТП со скорой. Они на месте сразу же признали свою вину»

Елена Болотова, представитель Федора Кудряшова, сообщила, что футболисту была сделана операция на руке после ДТП.

Источник: Sport24

Кудряшов врезался на своем мотоцикле в скорую помощь на Кутузовском проспекте в Москве и был госпитализирован с травмой руки.

"Только что позвонили и сообщили, что ему сделали операцию на руке. Все прошло хорошо. Скоро поедет домой. По прибытии в больницу ему сразу сделали рентген. Пока больше с ним не разговаривала.

Федор абсолютно точно не виноват в ДТП. Скорая на Кутузовском проспекте сама развернулась через две сплошные линии и сбила его. Они на месте сразу же признали свою вину.

Я больше переживала за то, чтобы его как можно скорее доставили в больницу. Хотелось понимать, что с ним. Федор и так недавно неудачно подрался по правилам кикбоксинга. Скорее была напугана, что он опять получил травму головы. Но он молодец. Сразу позвонил и сказал, что все нормально. Объяснил, что его полностью обследуют, в том числе сделают МРТ. Операционную подготовили сразу. Хорошо, что проблемы только с рукой. Главное, что живой.

Когда разговаривали с Федором, не могу сказать, что он прямо держался бодрячком. Просто для него было важно донести, что он живой. Боялся, что в СМИ всё перевернут, и родители узнают и будут переживать. В основном его беспокоила рука", — приводит слова Болотовой RT.

39-летний Кудряшов, выступавший за сборную России на ЧМ-2018, завершил профессиональную карьеру в 2024 году.