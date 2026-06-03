Месси записал обращение к фанатам с благодарностью за посвященный ему мурал

Мурал был создан по инициативе местного жителя Федерико Меродо и художника Леонеля Гарсии. Для проекта специально возвели стену высотой 5,5 метра и шириной 6 метров. Работа началась в марте и завершилась 28 мая.
Видео с муралом стало популярным в социальных сетях и в итоге привлекло внимание самого 38-летнего нападающего.
Форвард «Интер Майами» записал видеообращение, в котором поблагодарил создателей мурала.
«Привет, ребята. Хотел записать это видео, чтобы поблагодарить вас за то, что вы сделали. Спасибо за рисунок и за то, как вы его выполнили», — сказал Месси.