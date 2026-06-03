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Месси записал обращение к фанатам с благодарностью за посвященный ему мурал

В аргентинском городе Берасатеги открыли большой мурал с изображением капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

Мурал был создан по инициативе местного жителя Федерико Меродо и художника Леонеля Гарсии. Для проекта специально возвели стену высотой 5,5 метра и шириной 6 метров. Работа началась в марте и завершилась 28 мая.

Видео с муралом стало популярным в социальных сетях и в итоге привлекло внимание самого 38-летнего нападающего.

Форвард «Интер Майами» записал видеообращение, в котором поблагодарил создателей мурала.

«Привет, ребята. Хотел записать это видео, чтобы поблагодарить вас за то, что вы сделали. Спасибо за рисунок и за то, как вы его выполнили», — сказал Месси.