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Роман Широков: «Локомотив» с Квартальновым будет бороться за третий подряд титул. Он стал опытней в Минске, если бы не внутренние процессы, динамовцы боролись бы за Кубок"

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказался о назначении Дмитрия Квартального главным тренером «Локомотива».

«Локомотив» молодцы, заслуженно взяли Кубок Гагарина. В нужный момент ярославцы перебарывали соперников. Не ожидал, что они добавят в серии с «Ак Барсом» и переиграют их.

Квартальнов вернулся, стал опытней в Минске, показал там великолепный результат. Если бы не внутренние процессы, то динамовцы боролись бы за Кубок Гагарина. Уверен, что «Локомотив» с Квартальновым будет бороться за третий подряд титул. Такого у нас еще не было, будет тяжело, но тренер сделает всё возможное для этого", — сказал Широков.