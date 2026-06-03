Роман Широков: «Локомотив» с Квартальновым будет бороться за третий подряд титул. Он стал опытней в Минске, если бы не внутренние процессы, динамовцы боролись бы за Кубок"

«Локомотив» молодцы, заслуженно взяли Кубок Гагарина. В нужный момент ярославцы перебарывали соперников. Не ожидал, что они добавят в серии с «Ак Барсом» и переиграют их.
Квартальнов вернулся, стал опытней в Минске, показал там великолепный результат. Если бы не внутренние процессы, то динамовцы боролись бы за Кубок Гагарина. Уверен, что «Локомотив» с Квартальновым будет бороться за третий подряд титул. Такого у нас еще не было, будет тяжело, но тренер сделает всё возможное для этого", — сказал Широков.