Управление по финансовому регулированию пригрозило топ-клубам АПЛ «мерами» за сотрудничество с криптовалютными фирмами, деятельность которых не разрешена в Британии

В своем сообщении для клубов FCA сообщило, что узнало об «увеличении числа партнерских отношений футбольных клубов с неавторизованными фирмами, некоторые из которых, как представляется, действуют незаконно». Регулятор заявил, что такие соглашения могут повысить доверие к этим фирмам, но в то же время создают риски для клиентов в Великобритании.