Управление по финансовому регулированию пригрозило топ-клубам АПЛ «мерами» за сотрудничество с криптовалютными фирмами, деятельность которых не разрешена в Британии

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) сообщил английским топ-клубам, что они могут столкнуться с определенными мерами, если будут заключать спонсорские сделки с криптовалютными и трейдинговыми компаниями, у которых нет разрешения на осуществление деятельности в Великобритании.
В своем сообщении для клубов FCA сообщило, что узнало об «увеличении числа партнерских отношений футбольных клубов с неавторизованными фирмами, некоторые из которых, как представляется, действуют незаконно». Регулятор заявил, что такие соглашения могут повысить доверие к этим фирмам, но в то же время создают риски для клиентов в Великобритании.
В FCA заявили, что направили письма напрямую клубам, в отношении которых у них возникли особые опасения. Они также связались со всеми клубами Премьер-лиги и самой лигой, чтобы обсудить вопрос партнерства с криптовалютными платформами.
Регулятор не назвал конкретные спонсорские соглашения, которые вызвали у него беспокойства. Однако СМИ отмечают, что в апреле «Челси» продлил спонсорское соглашение с криптовалютной биржей BingX, а «Манчестер Сити» сотрудничает с биржей OKX — ни одна из этих компаний не внесена в реестр авторизованных фирм FCA.
«Ньюкасл» также сотрудничает с трейдинговой компанией VT Markets, которая с 2023 года находится в списке фирм, деятельность которых запрещена FCA.
"Миллионы футбольных болельщиков доверяют эмблеме своего клуба. Клубы не должны позволять неавторизованным финансовым фирмам использовать эту лояльность, предлагая миллионам болельщиков потенциально сомнительные продукты.
Логотип на футболке означает одно: эта фирма заплатила за него. Болельщикам всегда следует проверять фирму с помощью нашего инструмента проверки фирм, прежде чем покупать финансовый продукт, и помогать нам показывать красную карточку тем, кто рискует вашими деньгами", — заявила директор по потребительским инвестициям FCA Люси Каслдайн.