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Перес объявит о переходе Конате в «Реал» в четверг

Ибраима Конате станет игроком «Реала» в ближайшее время.

Источник: Спортс‘’

Президент мадридского клуба объявит о подписании бывшего защитника «Ливерпуля» на правах свободного агента в этот четверг, сообщает The Athletic.

В прошедшем сезоне АПЛ французский футболист провел 36 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

Перес объявил, что назначит Моуринью тренером «Реала» в случае победы на выборах президента.

Флорентино Перес: «В четверг я объявлю о первом громком трансфере “Реала” на следующий сезон. Все знают, в чем заключается мой проект: иметь в составе лучших игроков и побеждать».