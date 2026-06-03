Перес объявит о переходе Конате в «Реал» в четверг

Президент мадридского клуба объявит о подписании бывшего защитника «Ливерпуля» на правах свободного агента в этот четверг, сообщает The Athletic.
В прошедшем сезоне АПЛ французский футболист провел 36 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Перес объявил, что назначит Моуринью тренером «Реала» в случае победы на выборах президента.
Флорентино Перес: «В четверг я объявлю о первом громком трансфере “Реала” на следующий сезон. Все знают, в чем заключается мой проект: иметь в составе лучших игроков и побеждать».