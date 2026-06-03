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Ротенберг о победе Сафонова в ЛЧ: «Матвей — пример для многих мальчишек, чтобы верить в себя и свою мечту. Для ЗМС есть определенный регламент наград. А дальше это решение руководства»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о победе российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов."Поздравляю от всей души с таким достижением. Желаю ему успехов и уверен, что он сможет еще не раз выиграть Лигу чемпионов.

Источник: Спортс‘’

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о победе российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов."Поздравляю от всей души с таким достижением. Желаю ему успехов и уверен, что он сможет еще не раз выиграть Лигу чемпионов. Он молодец и вызывает огромное уважение. Матвей — пример для многих наших мальчишек, чтобы верить в себя и свою мечту. Чтобы добиваться результата любой ценой.

Стоит ли ему дать ЗМС? Есть определенный регламент государственных наград. Это вопрос регламента, при всем уважении. А дальше это решение руководства", — заявил Ротенберг.