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Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «За “Барсу” иногда играют 12 игроков — судья на их стороне»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме считает, что «Барселона» пользуется благосклонностью судей.

«За “Барсу” иногда играют 12 игроков, потому что судья на их стороне», — сказал Рикельме в интервью El Hormiguero.

По итогам прошедшего сезона Ла Лиги «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 94 очка. «Реал» финишировал вторым с 86 баллами.