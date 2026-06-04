Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «За “Барсу” иногда играют 12 игроков — судья на их стороне»

«За “Барсу” иногда играют 12 игроков, потому что судья на их стороне», — сказал Рикельме в интервью El Hormiguero.
По итогам прошедшего сезона Ла Лиги «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 94 очка. «Реал» финишировал вторым с 86 баллами.
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме считает, что «Барселона» пользуется благосклонностью судей.
«За “Барсу” иногда играют 12 игроков, потому что судья на их стороне», — сказал Рикельме в интервью El Hormiguero.
По итогам прошедшего сезона Ла Лиги «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 94 очка. «Реал» финишировал вторым с 86 баллами.