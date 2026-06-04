Экс-защитник Ферье о срыве трансфера в «Верону» в 1996-м: «Ультрас не нужен был чернокожий игрок — они повесили на виселицу черную куклу и развесили баннеры “Негр, уходи”

[Мино Райола] позвонил в клуб. Мне нужно было приехать в отель «Хилтон». Я подписал контракт на четыре года, что вызвало гнев ультрас «Вероны». Им не нужен был чернокожий игрок. Они повесили на виселицу черную куклу и развесили баннеры с надписью «Негр, уходи». Под давлением болельщиков клуб решил выкупить контракт", — сказал Ферье в интервью De Telegraaf.