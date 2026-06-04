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Экс-защитник Ферье о срыве трансфера в «Верону» в 1996-м: «Ультрас не нужен был чернокожий игрок — они повесили на виселицу черную куклу и развесили баннеры “Негр, уходи”

Бывший защитник «Волендама» Майкель Ферье вспомнил, как фанаты сорвали его переход в «Верону» из-за расовых предрассудков.

«В матче на стадионе “Фейеноорда” я вывел Реджи Блинкера из игры. На трибунах было много скаутов, наблюдавших за ним и Гастоном Таументом. “Верона” продолжала следить за мной после того матча. Я забил в двух последующих играх. Они хотели подписать меня.

[Мино Райола] позвонил в клуб. Мне нужно было приехать в отель «Хилтон». Я подписал контракт на четыре года, что вызвало гнев ультрас «Вероны». Им не нужен был чернокожий игрок. Они повесили на виселицу черную куклу и развесили баннеры с надписью «Негр, уходи». Под давлением болельщиков клуб решил выкупить контракт", — сказал Ферье в интервью De Telegraaf.

Отказ от трансфера в клубе объяснили тем, что у футболиста были проблемы с сердцем.

«Членам правления было стыдно. У меня ничего не было с сердцем. Через несколько дней я подписал контракт с “Салернитаной”, — добавил Ферье.

В «Салернитану» нидерландец перешел в 1996 году.