Экс-защитник Ферье о срыве трансфера в «Верону» в 1996-м: «Ультрас не нужен был чернокожий игрок — они повесили на виселицу черную куклу и развесили баннеры “Негр, уходи”

«В матче на стадионе “Фейеноорда” я вывел Реджи Блинкера из игры. На трибунах было много скаутов, наблюдавших за ним и Гастоном Таументом. “Верона” продолжала следить за мной после того матча. Я забил в двух последующих играх. Они хотели подписать меня.
[Мино Райола] позвонил в клуб. Мне нужно было приехать в отель «Хилтон». Я подписал контракт на четыре года, что вызвало гнев ультрас «Вероны». Им не нужен был чернокожий игрок. Они повесили на виселицу черную куклу и развесили баннеры с надписью «Негр, уходи». Под давлением болельщиков клуб решил выкупить контракт", — сказал Ферье в интервью De Telegraaf.
Отказ от трансфера в клубе объяснили тем, что у футболиста были проблемы с сердцем.
«Членам правления было стыдно. У меня ничего не было с сердцем. Через несколько дней я подписал контракт с “Салернитаной”, — добавил Ферье.
В «Салернитану» нидерландец перешел в 1996 году.