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Карпин подколол Тюкавина на тренировке: «Икру сводит от одного рывка? Футболист, ###!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин потроллил нападающего Константина Тюкавина на тренировке.

Источник: Спортс‘’

Национальная команда продолжает подготовку к товарищескому матчу с Буркина-Фасо, который пройдет в пятницу, 5 июня.

Во время двусторонки форвард «Динамо» пожаловался Карпину, что у него сводит икру: «Видели, я там побежал?».

Карпин отреагировал с юмором: «И что, икру сводит от одного рывка? Футболист, ###!».

Видео откроется сразу на нужном моменте ?

«За этих лошкопетов!» 57-летний Карпин отжался 30 раз на тренировке сборной после челленджа.

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