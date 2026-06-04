Карпин подколол Тюкавина на тренировке: «Икру сводит от одного рывка? Футболист, ###!»

Национальная команда продолжает подготовку к товарищескому матчу с Буркина-Фасо, который пройдет в пятницу, 5 июня.
Во время двусторонки форвард «Динамо» пожаловался Карпину, что у него сводит икру: «Видели, я там побежал?».
Карпин отреагировал с юмором: «И что, икру сводит от одного рывка? Футболист, ###!».
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«За этих лошкопетов!» 57-летний Карпин отжался 30 раз на тренировке сборной после челленджа.
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Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше