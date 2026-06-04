«Ман Сити» сделал первое предложение о трансфере Андерсона. «Ноттингем» отклонил его

«Горожане» сделали первое предложение о трансфере полузащитника «Ноттингем Форест», но получили отказ от «лесников», сообщает The Athletic.
Ожидается, что «Сити» продолжит работу над трансфером. Интерес к 23-летнему футболисту также проявляет «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Эллиот провел 38 игр в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Андерсон предпочитает «Сити», а не «МЮ», но «горожане» серьезно расходятся с «Ноттингемом» в оценке хавбека. Сумма может стать рекордной для британских игроков — свыше 105 млн фунтов.