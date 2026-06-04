«Бавария» предложит около 50 млн евро с учетом бонусов за Сайбари. ПСВ хочет получить больше — рекордную для клуба сумму

Об этом сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на Eindhovens Dagblad. Утверждается, что на данный момент самой дорогой продажей в истории нидерландского клуба является переход Коди Гакпо в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро и еще 7 млн в качестве бонусов. По другой информацией, рекорд был установлен в случае с переходом Ирвинга Лосано в «Наполи» за 50 млн евро.
Журналист Рик Элфринк пишет, что мюнхенцы предложат за марокканского полузащитника около 50 млн евро с учетом бонусов — клуб из Эйндховена хочет получить больше. Важным аспектом переговоров будет размер фиксированной части выплат и дата платежа.
В прошедшем сезоне Сайбари провел 27 игр в лиге Нидерландов и забил 15 голов. Подробно со статистикой второго бомбардира ПСВ можно ознакомиться здесь.
«Бавария» и Сайбари устно согласовали контракт, хавбек уже общался с Компани. Идут переговоры с ПСВ.