Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
54.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

«Бавария» предложит около 50 млн евро с учетом бонусов за Сайбари. ПСВ хочет получить больше — рекордную для клуба сумму

ПСВ рассчитывает выручить рекордную сумму за трансфер Исмаэля Сайбари в «Баварию».

Об этом сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на Eindhovens Dagblad. Утверждается, что на данный момент самой дорогой продажей в истории нидерландского клуба является переход Коди Гакпо в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро и еще 7 млн в качестве бонусов. По другой информацией, рекорд был установлен в случае с переходом Ирвинга Лосано в «Наполи» за 50 млн евро.

Журналист Рик Элфринк пишет, что мюнхенцы предложат за марокканского полузащитника около 50 млн евро с учетом бонусов — клуб из Эйндховена хочет получить больше. Важным аспектом переговоров будет размер фиксированной части выплат и дата платежа.

В прошедшем сезоне Сайбари провел 27 игр в лиге Нидерландов и забил 15 голов. Подробно со статистикой второго бомбардира ПСВ можно ознакомиться здесь.

«Бавария» и Сайбари устно согласовали контракт, хавбек уже общался с Компани. Идут переговоры с ПСВ.