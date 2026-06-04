«Бавария» предложит около 50 млн евро с учетом бонусов за Сайбари. ПСВ хочет получить больше — рекордную для клуба сумму

Об этом сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на Eindhovens Dagblad. Утверждается, что на данный момент самой дорогой продажей в истории нидерландского клуба является переход Коди Гакпо в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро и еще 7 млн в качестве бонусов. По другой информацией, рекорд был установлен в случае с переходом Ирвинга Лосано в «Наполи» за 50 млн евро.