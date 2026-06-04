Магуайра пригласили в подкаст Линекера, Ширера и Ричардса на время ЧМ. Харри не попал в заявку сборной Англии

«Как ни странно, мы с Харри разговаривали об этом довольно давно, когда он вообще не играл. Он был вне игры. И это было забавно, потому что мы обсуждали с ним [приглашение в подкаст] несколько месяцев назад, когда он переживал непростой период в “Юнайтед”. Он попросил включить в контракт пункт: “Если меня вызовут в сборную Англии…”.