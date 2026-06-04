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Магуайра пригласили в подкаст Линекера, Ширера и Ричардса на время ЧМ. Харри не попал в заявку сборной Англии

Харри Магуайр будет освещать чемпионат мира вместе с известными экс-футболистами.

Защитник «Манчестер Юнайтед» станет одним из специальных гостей подкаста The Rest Is Football, который ведут Гари Линекер, Алан Ширер и Майка Ричардс. 33-летний футболист не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.

«Как ни странно, мы с Харри разговаривали об этом довольно давно, когда он вообще не играл. Он был вне игры. И это было забавно, потому что мы обсуждали с ним [приглашение в подкаст] несколько месяцев назад, когда он переживал непростой период в “Юнайтед”. Он попросил включить в контракт пункт: “Если меня вызовут в сборную Англии…”.

Я подумал про себя: «Тебе этот пункт не нужен. Если тебя вызовут, все будет в порядке. Не переживай», — рассказал Линекер.