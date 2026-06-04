Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.05
X
20.00
П2
54.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

Генич о новом поколении комментаторов: «Попробуй кому-то дать совет. Кивнут в ответ: “Чего ты, старый скуф, рассказываешь?” Люди разные, но тенденция налицо»

Константин Генич высказался о передаче опыта новому поколению комментаторов.

— Есть ли желание передавать опыт новому поколению?

— Помню непростой разговор на эту тему с Юрием Альбертовичем Розановым, когда он уже болел. У него была школа, куча учеников. И он сказал, что я тоже обязан делиться знаниями с подрастающим поколением. Но для этого, на мой взгляд, недостаточно иметь опыт — нужен еще талант педагога, умение достучаться до молодежи.

А она сейчас другая. Это как с футболистами. Сейчас игрока целуют в колени, в пятки, в задницу — лишь бы у него все было хорошо, ничего не болело. Есть тренеры по реабилитации, по реабилитации от реабилитации, диетологи, нутрициологи. Попросить молодого перенести ворота или мячи, как в мое время — уже абьюз!

Вот и у комментаторов раньше была небольшая дедовщина: если старший сказал — сделай, без лишних обсуждений. А сегодня попробуй кому-то дать совет. Кивнут в ответ: «Чего ты мне, старый скуф, рассказываешь?» Конечно, все люди разные, но тенденция налицо.

Да и сам я по натуре не педагог. Мне было бы сложно кого-то чему-то учить на регулярной основе. Бывает, участвую в лекциях, но не указываю, как точно надо делать — могу просто что-то подсказать, объяснить молодым ребятам базовые вещи, — сказал комментатор.