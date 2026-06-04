Генич о новом поколении комментаторов: «Попробуй кому-то дать совет. Кивнут в ответ: “Чего ты, старый скуф, рассказываешь?” Люди разные, но тенденция налицо»

— Есть ли желание передавать опыт новому поколению?
— Помню непростой разговор на эту тему с Юрием Альбертовичем Розановым, когда он уже болел. У него была школа, куча учеников. И он сказал, что я тоже обязан делиться знаниями с подрастающим поколением. Но для этого, на мой взгляд, недостаточно иметь опыт — нужен еще талант педагога, умение достучаться до молодежи.
А она сейчас другая. Это как с футболистами. Сейчас игрока целуют в колени, в пятки, в задницу — лишь бы у него все было хорошо, ничего не болело. Есть тренеры по реабилитации, по реабилитации от реабилитации, диетологи, нутрициологи. Попросить молодого перенести ворота или мячи, как в мое время — уже абьюз!
Вот и у комментаторов раньше была небольшая дедовщина: если старший сказал — сделай, без лишних обсуждений. А сегодня попробуй кому-то дать совет. Кивнут в ответ: «Чего ты мне, старый скуф, рассказываешь?» Конечно, все люди разные, но тенденция налицо.
Да и сам я по натуре не педагог. Мне было бы сложно кого-то чему-то учить на регулярной основе. Бывает, участвую в лекциях, но не указываю, как точно надо делать — могу просто что-то подсказать, объяснить молодым ребятам базовые вещи, — сказал комментатор.