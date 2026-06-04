Генич о новом поколении комментаторов: «Попробуй кому-то дать совет. Кивнут в ответ: “Чего ты, старый скуф, рассказываешь?” Люди разные, но тенденция налицо»

А она сейчас другая. Это как с футболистами. Сейчас игрока целуют в колени, в пятки, в задницу — лишь бы у него все было хорошо, ничего не болело. Есть тренеры по реабилитации, по реабилитации от реабилитации, диетологи, нутрициологи. Попросить молодого перенести ворота или мячи, как в мое время — уже абьюз!