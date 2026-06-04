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Форварда «Реала» Гонсало хочет подписать «Комо». У него 8 голов в 39 матчах сезона

«Комо» намерен приобрести форварда «Реала» Гонсало Гарсию, чтобы усилиться к Лиге чемпионов.

В итальянском клубе уже выступают два бывших игрока «Мадрида» — защитник Хакобо Рамон и хавбек Нико Пас.

В январе Гонсало интересовался «Ювентус». В 39 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету 22-летнего испанца 8 голов.