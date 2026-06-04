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Шаронов после ухода из «Динамо»: «Готов работать как главным тренером, так и помощником. Конкретики пока нет»

Бывший ассистент тренера «Динамо» Роман Шаронов поделился дальнейшими планами после ухода из московского клуба.

— У вас был вариант остаться в «Динамо»?

— Да нет. Клуб объявил об уходе, зачем еще что-то об этом говорить? Тут все понятно.

— Уже есть дальнейшие планы по работе?

— Были предварительные звонки, но конкретики пока нет.

— Вы планируете вернуться к самостоятельной работе или быть в тренерском штабе Гусева?

— У меня с Роланом Александровичем есть определенные джентльменские договоренности. Но в целом я готов работать как главным тренером, так и помощником. Если говорить о помощнике, то все будет зависеть от того, в какой роли меня видят в тренировочном процессе, — сказал Шаронов.

У 49-летнего специалиста есть опыт самостоятельной работы в «Рубине» и «СКА Хабаровск».