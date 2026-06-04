Шаронов после ухода из «Динамо»: «Готов работать как главным тренером, так и помощником. Конкретики пока нет»

— У вас был вариант остаться в «Динамо»?
— Да нет. Клуб объявил об уходе, зачем еще что-то об этом говорить? Тут все понятно.
— Уже есть дальнейшие планы по работе?
— Были предварительные звонки, но конкретики пока нет.
— Вы планируете вернуться к самостоятельной работе или быть в тренерском штабе Гусева?
— У меня с Роланом Александровичем есть определенные джентльменские договоренности. Но в целом я готов работать как главным тренером, так и помощником. Если говорить о помощнике, то все будет зависеть от того, в какой роли меня видят в тренировочном процессе, — сказал Шаронов.
У 49-летнего специалиста есть опыт самостоятельной работы в «Рубине» и «СКА Хабаровск».