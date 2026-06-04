Шаронов после ухода из «Динамо»: «Готов работать как главным тренером, так и помощником. Конкретики пока нет»

— У меня с Роланом Александровичем есть определенные джентльменские договоренности. Но в целом я готов работать как главным тренером, так и помощником. Если говорить о помощнике, то все будет зависеть от того, в какой роли меня видят в тренировочном процессе, — сказал Шаронов.