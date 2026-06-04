Константин Генич: «Занимаю достойное место в футбольной среде. Если кто-то называет бездарем, ничего страшного. Любой журналист должен быть готов к хейту»

А лучший… Это все очень субъективно. Думаю, если аудитория тебя принимает, то можно считать себя хорошим. Но надо помнить, что те же самые люди, которые сегодня возносят тебя до небес, завтра с удовольствием спляшут на твоих костях. Поэтому я спокойно отношусь к любой похвале.