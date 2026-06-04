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Константин Генич: «Занимаю достойное место в футбольной среде. Если кто-то называет бездарем, ничего страшного. Любой журналист должен быть готов к хейту»

Комментатор Константин Генич считает, что занимает достойное место в профессии.

— В «Коммент. Шоу» родился мем «Генич — лучший». А кого для себя считаете ориентиром в профессии?

— Тех, на ком я вырос и благодаря кому состоялся как комментатор. Это Черданцев, Розанов, Уткин, Дима Федоров, который сильно мне помогал.

А лучший… Это все очень субъективно. Думаю, если аудитория тебя принимает, то можно считать себя хорошим. Но надо помнить, что те же самые люди, которые сегодня возносят тебя до небес, завтра с удовольствием спляшут на твоих костях. Поэтому я спокойно отношусь к любой похвале.

Убежден, занимаю достойное место в футбольной среде. Я честно отношусь к тому, что делаю. Многие отвечают мне симпатией. А если кто-то называет бездарем, ничего страшного. Любой журналист должен быть готов к хейту.

— Хотели бы стать легендой цеха, которую будут помнить спустя годы?

— Это очень сложно, — сказал Генич.