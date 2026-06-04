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«Спартак» сыграет товарищеские матчи с «Рубином» и «Локомотивом» 8 и 11 июля

«Спартак» планирует провести два товарищеских матча в межсезонье.

Источник: Спортс‘’

8 июля красно-белые примут на «Лукойл Арене» «Рубин», а 11 июля московский клуб встретится с «Локомотивом» на «РЖД Арене».

Первый официальный матч в новом сезоне «Спартак» проведет в рамках OLIMPBET Суперкубка России — 18 июля против «Зенита».