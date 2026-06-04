Леннарт Карл: «Нравится наблюдать за Олисе. Киммих и Кейн впечатляют тем, что делают вне поля»

— Вы тренируетесь каждый день с игроками, которые уже многого достигли и испытали. У кого вы учитесь больше всего?
— Мне особенно нравится наблюдать за Олисе. Он действует в схожей зоне, тоже левоногий, хладнокровен с мячом, чему мне еще учиться и учиться.
Йо [Киммих] и Харри [Кейн], например, меня впечатляют тем, что делают вне поля. Как они работают в тренажерном зале, насколько серьезно к этому относятся и насколько профессионально выстроен их весь распорядок дня. Это действительно впечатляет, — сказал Крал.