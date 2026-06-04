Энрике Рикельме: «Прежде чем продавать “Реал”, я бы провел референдум среди сосьос. Переименование “Сантьяго Бернабеу” сильно огорчило бы»

"Прежде чем продавать клуб, я бы провел референдум, на котором сосьос [члены клуба] могли бы проголосовать по этому вопросу.
Переименование стадиона «Сантьяго Бернабеу» сильно огорчило бы", — сказал Рикельме.
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме рассказал о своем отношении к возможной продаже «Мадрида» и переименованию стадиона «Сантьяго Бернабеу».
"Прежде чем продавать клуб, я бы провел референдум, на котором сосьос [члены клуба] могли бы проголосовать по этому вопросу.
Переименование стадиона «Сантьяго Бернабеу» сильно огорчило бы", — сказал Рикельме.