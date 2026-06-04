Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
05.06
Россия
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
1.29
X
4.79
П2
13.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

Энрике Рикельме: «Прежде чем продавать “Реал”, я бы провел референдум среди сосьос. Переименование “Сантьяго Бернабеу” сильно огорчило бы»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме рассказал о своем отношении к возможной продаже «Мадрида» и переименованию стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Источник: Спортс‘’

"Прежде чем продавать клуб, я бы провел референдум, на котором сосьос [члены клуба] могли бы проголосовать по этому вопросу.

Переименование стадиона «Сантьяго Бернабеу» сильно огорчило бы", — сказал Рикельме.