Тюкавин не знает, сыграет ли с Буркина‑Фасо: «У меня недомогание»

28 мая форвард пропустил игру с Египтом (0:1).
— Вы будете завтра в составе сборной России?
— Пока не знаю. У меня есть определенное недомогание. Дождитесь официальной информации, — сказал Тюкавин.
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Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше