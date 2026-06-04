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Тюкавин не знает, сыграет ли с Буркина‑Фасо: «У меня недомогание»

Нападающий сборной России Константин Тюкавин оценил вероятность своего участия в пятничном товарищеском матче с Буркина‑Фасо.

Источник: Спортс‘’

28 мая форвард пропустил игру с Египтом (0:1).

— Вы будете завтра в составе сборной России?

— Пока не знаю. У меня есть определенное недомогание. Дождитесь официальной информации, — сказал Тюкавин.

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