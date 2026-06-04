Макаров покинет «Кайсериспор», сообщил агент: «Общаемся по будущему, находимся в контакте с клубами»

Ранее стало известно, что игрок два месяца не получает зарплату в «Кайсериспоре».
— Можно ли сказать, что Денис по окончании контракта точно покинет «Кайсериспор»?
— Да. Потихоньку начинают выявляться проблемы клуба, которые повлияли на такой результат. Там были большие задержки по зарплате. В Турции вообще везде большие задержки, не только в этой команде, в большинстве. Поэтому понятно, что мы там оставаться не будем.
Но все равно спасибо клубу, который предоставил шанс поиграть в сильной лиге. И Денис с точки зрения игры все равно неплохо себя показал. Да, результативные действия не радужные, но в плане качества игры он смотрелся там достаточно неплохо — создавал моменты как для себя, так и для партнеров, но подводила реализация.
Сейчас общаемся по будущему, находимся в контакте с клубами. Посмотрим, время покажет, где мы окажемся. Денис все равно хороший и качественный футболист. В самом расцвете сил, 28 лет — один из лучших возрастов. Уже и опыт есть, и силы еще есть.
Все нормально, Денис настроен. Готовится и ждет, где продолжит карьеру. В общем, занимаемся, — сказал Алексей Бабырь.