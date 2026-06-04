Макаров покинет «Кайсериспор», сообщил агент: «Общаемся по будущему, находимся в контакте с клубами»

Но все равно спасибо клубу, который предоставил шанс поиграть в сильной лиге. И Денис с точки зрения игры все равно неплохо себя показал. Да, результативные действия не радужные, но в плане качества игры он смотрелся там достаточно неплохо — создавал моменты как для себя, так и для партнеров, но подводила реализация.