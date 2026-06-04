Ираола сегодня возглавит «Ливерпуль» (Фабрицио Романо)

Ранее стало известно, что 43-летний испанец и мерсисайдцы договорились о 2-летнем соглашении.
На посту тренера «Ливерпуля» Ираола сменит Арне Слота, при котором «красные» в минувшем сезоне заняли в АПЛ 5-е место.
Экс-тренер «Борнмута» Андони Ираола сегодня подпишет контракт с «Ливерпулем», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что 43-летний испанец и мерсисайдцы договорились о 2-летнем соглашении.
На посту тренера «Ливерпуля» Ираола сменит Арне Слота, при котором «красные» в минувшем сезоне заняли в АПЛ 5-е место.