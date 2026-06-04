Рикельме о заявлении «Сити» про Холанда: «Это нормально, клуб должен защищать игрока. Но говорю с абсолютной уверенностью: Эрлинг будет играть за “Реал”, если я стану президентом»

В среду Рикельме пообещал оформить трансфер нападающего «Манчестер Сити». 37-летний бизнесмен в эфире программы El Hormiguero показал футболку новой домашней формы «Реала» с фамилией норвежца.
В английском клубе опровергли его заявление: «Никаких шансов, что это случится. Рассматриваем подачу иска за использование имени Эрлинга в таком контексте».
«Если я стану президентом “Реала” в ближайшее воскресенье, Холанд будет играть за “Реал”. При всем уважении к “Сити”, возможно, мои слова были неверно истолкованы. У Холанда контракт с “Сити”, как и у Родри, хотя у них разные ситуации. У Родри остался один год по контракту, у Холанда — гораздо больше. У него есть отступные, и я собираюсь сделать все возможное [чтобы подписать его], и я говорю с абсолютной уверенностью, что, если я стану президентом “Реала”, Холанд будет играть за “Реал Мадрид”.
Были переговоры с их окружением. В случае Родри — с Пабло, его агентом, а в случае Холанда — с его ближайшим окружением и с ним лично. Я не знаком с агентом лично, но люди из моего окружения его знают. В его контракте есть пункт, благодаря которому, если я стану президентом, я сделаю все возможное, чтобы Холанд играл за «Реал».
О заявлении «Ман Сити».
"Это нормально, это выборы, есть два кандидата, ни одному из них не гарантирована победа, а клуб должны защищать своего игрока. Мне это кажется нормальным. Ну, помните, когда была ситуация с Фигу, он сам заявлял во всех средствах массовой информации, что он не перейдет.
Я понимаю это, я не принимаю это на свой счет, это часть мира спорта, мира футбола, и я считаю, что это нормально. Я хочу дать понять, что я испытываю огромное уважение к «Сити», и мне придется встретиться с «Сити», чтобы обсудить это. Если я стану президентом «Реала», я позабочусь о том, чтобы такие игроки играли за «Реал Мадрид».
Я прошу членов клуба о доверии, но предоставлю личную нотариально заверенную гарантию, что, если эти игроки не перейдут к нам, я оплачу членские взносы всех сосьос.
Я не хочу никого оскорблять. Мы поговорим [с «Ман Сити»] с ними в понедельник, сядем и обсудим все, но это все, что я могу сказать. Учитывая пункты в контракте, могу сказать лишь одно: он будет играть за «Реал», — сказал Рикельме в эфире RTVE.