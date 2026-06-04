Рикельме о заявлении «Сити» про Холанда: «Это нормально, клуб должен защищать игрока. Но говорю с абсолютной уверенностью: Эрлинг будет играть за “Реал”, если я стану президентом»

«Если я стану президентом “Реала” в ближайшее воскресенье, Холанд будет играть за “Реал”. При всем уважении к “Сити”, возможно, мои слова были неверно истолкованы. У Холанда контракт с “Сити”, как и у Родри, хотя у них разные ситуации. У Родри остался один год по контракту, у Холанда — гораздо больше. У него есть отступные, и я собираюсь сделать все возможное [чтобы подписать его], и я говорю с абсолютной уверенностью, что, если я стану президентом “Реала”, Холанд будет играть за “Реал Мадрид”.