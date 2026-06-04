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Са согласился перейти из «Краснодара» в «Сан-Паулу». Бразильский клуб предложил контракт на три года с зарплатой в 120 000 евро в месяц, «быки» давали договор на год (ESPN)

Виктор Са близок к переходу в «Сан-Паулу».

Источник: Спортс‘’

ESPN сообщает, что бразилец принял решение не продлевать контракт с «Краснодаром» и вернуться на родину. Он согласился заключить с «Сан-Паулу» договор на три года с зарплатой около 700 000 реалов (120 000 евро) в месяц, также предусмотрен подписной бонус в размере 2,3 млн реалов (400 000 евро). К тому же полузащитник сможет претендовать на премии в случае достижения определенных целей, в том числе попадания на групповой этап Кубка Либертадорес.

Утверждается, что «Краснодар» хотел сохранить Са, но предлагал только годичный контракт, к тому же зарплата была недостаточно высокой.