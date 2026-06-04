Линекер о ЧМ-2026: «Не припомню, чтобы страна-хозяйка воевала с одним из участников турнира. Это вызывает беспокойство, Трамп очень непредсказуем»

«Этот турнир уникален, потому что я не могу припомнить, чтобы принимающая страна находилась в состоянии войны с одним из участников турнира (речь про США и Иран — Спортс»"). Это вызывает беспокойство, а Трамп очень непредсказуем.
А еще цены на билеты — не будут ли они недоступными для людей? В чем одна из главных радостей чемпионата мира? Тысячи аргентинцев, тысячи бразильцев, одетых в оранжевое голландцев. Увидим ли мы это? Меня это немного тревожит.
Но за годы работы в этой сфере, в том числе в России, в том числе и в Катаре, я также убедился, что, как только турнир начинается, все сосредотачиваются на футболе", — сказал Линекер.