Деменко о критике Мусаева: «Тренеров с чемпионством единицы, но мы же не говорим, что те, кто были ниже, как Рахимов, плохие. Слова Мостового — это его мнение, Александр — великий футболист и&

«Я не сторонник обсуждать тренерские моменты. Мусаев привел “Краснодар” к чемпионству и занял второе место в следующем сезоне. Да, не хватило везения в плане второго золота РПЛ. Мурад Мусаев трижды выходил в финал Кубка России и не смог его взять.
Не каждому тренеру доводилось приводить команду к чемпионству — таких единицы. Если мы берем тренеров в РПЛ, у нас Сергей Семак выигрывал семь чемпионств. Юрий Семин, Олег Романцев, Курбан Бердыев брали золото.
Возьмем других тренеров, которые занимали места ниже: мы же не говорим, что специалист плохой. Или, допустим, плохой Рашид Рахимов.
Понятно, что слова Мостового о Мусаеве — это его мнение. Но осуждать тренерскую работу? Мостовой — великий футболист и может рассуждать. А Мусаев — молодой тренер и привел «Краснодар» к чемпионству. Был близок ко второму золоту РПЛ. Это кропотливая тренерская работа«, — сказал экс-полузащитник “Краснодара”.
Мостовой про Мусаева: «Просто хамло, по лицу видно. Я таких отличников в школе пинками гонял. У Мурада даже совести не хватило уйти в отставку после провала. Нет, #####, они держатся».