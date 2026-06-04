Деменко о критике Мусаева: «Тренеров с чемпионством единицы, но мы же не говорим, что те, кто были ниже, как Рахимов, плохие. Слова Мостового — это его мнение, Александр — великий футболист и&

Понятно, что слова Мостового о Мусаеве — это его мнение. Но осуждать тренерскую работу? Мостовой — великий футболист и может рассуждать. А Мусаев — молодой тренер и привел «Краснодар» к чемпионству. Был близок ко второму золоту РПЛ. Это кропотливая тренерская работа«, — сказал экс-полузащитник “Краснодара”.