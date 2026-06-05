Все, что нужно знать о трансферах. Юридическая колонка Зайцева

Приближается летнее трансферное окно. Активно ходят разговоры о том, что европейские клубы интересуются ведущими российскими футболистами. СМИ регулярно пишут о возможных переходах Алексея Батракова, Матвея Кисляка, Станислава Агкацева и других игроков.
Для болельщика трансфер обычно выглядит достаточно просто: все объявлено, игрок надел новую майку, сделал фотографии для соцсетей и дал первое интервью. Однако за каждым подобным переходом скрывается сложная юридическая процедура, в которой участвуют клубы, футболист, агенты, национальные федерации и ФИФА. Давайте разберемся, как на самом деле устроен международный трансфер.
Контракт
Для начала возникает логичный вопрос: почему игрок не может просто написать заявление об увольнении и перейти в другой клуб? Дело в том, что статья 13 Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков закрепляет одно из фундаментальных положений мирового футбола — принцип уважения контракта. Этот принцип дополнительно защищается статьей 17 того же регламента, которая устанавливает последствия нарушения соглашения. Если футболист расторгнет договор в одностороннем порядке без обоснованной причины (например, без существенного нарушения контракта клубом), он будет обязан выплатить компенсацию. Более того, к нему могут быть применены спортивные санкции в виде дисквалификации сроком до четырех месяцев.
Новый клуб также рискует. Если установят, что он склонил футболиста к расторжению действующего контракта, то такая команда может получить запрет на регистрацию новичков на два трансферных окна. Кроме того, клуб будет нести солидарную ответственность за выплату компенсации, присужденной игроку. Именно поэтому в современном футболе командам приходится договариваться, а не пытаться обходить действующие соглашения.
Окно
Следующий важный элемент системы — трансферные окна. Все международные переходы профессиональных игроков осуществляются в рамках регистрационных периодов.
Каждая национальная федерация обязана заранее внести такие свои периоды в систему FIFA Transfer Matching System (TMS) — международную систему отслеживания трансферов. Согласно правилам ФИФА, первое трансферное окно в начале сезона может продолжаться от восьми до двенадцати недель, второе в середине сезона — от четырех до восьми недель. При этом совокупная продолжительность обоих окон не должна превышать шестнадцать недель.
В большинстве европейских стран летнее трансферное окно закрывается 1 сентября. Например, в Англии, Франции и Португалии регистрационный период продлится с 15 июня по 1 сентября, а в Испании — с 1 июля по 1 сентября. В России окно традиционно захлопывается немного позже европейских — сейчас оно будет открыто с 19 июня по 10 сентября.
Переговоры
Наиболее важной и интересной частью любого перехода являются переговоры — именно тут стороны оговаривают все детали сделки.
Согласно пункту 3 статьи 18 Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков клуб, который хочет подписать профессионального футболиста, обязан до начала переговоров уведомить его нынешнюю команду в письменной форме. Официальный комментарий ФИФА к регламенту идет еще дальше. Если клуб-владелец возражает против начала переговоров, потенциальный покупатель обязан прекратить свои попытки. Если же они продолжаются вопреки возражениям, а затем игрока подписывают, это может быть квалифицировано как склонение футболиста к нарушению контракта со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому любой международный трансфер должен начинаться с официального письма в действующий клуб игрока. Лишь после получения разрешения на переговоры клуб-покупатель может официально вступить в контакт с потенциальным новичком и его представителями. Конечно, на практике футбольный мир устроен несколько сложнее. Контакты между агентами и возможными покупателями зачастую возникают задолго до официальных писем. Однако именно такое неформальное общение иногда становится предметом споров и дисциплинарных разбирательств.
Из этого правила существует важное исключение. Если до окончания контракта футболиста остается менее шести месяцев, он вправе вести переговоры с любым клубом без получения какого-либо разрешения от своего нынешнего работодателя.
Договоренность между клубами оформляется трансферным контрактом. В нем указываются сумма компенсации, порядок и сроки оплаты. Кроме того, стороны могут предусмотреть большое количество дополнительных условий. Например, клуб-продавец может потребовать так называемый sell-on — право на получение процента от будущей продажи футболиста. Также часто встречаются бонусы за количество проведенных матчей, выход в еврокубки, победы в турнирах или индивидуальные достижения игрока. Как правило, трансферный контракт подписывают только два клуба, а подпись самого футболиста на таком соглашении не требуется. Исключением являются арендные сделки, где подпись игрока является обязательной.
Медосмотр
После подписания трансферного контракта игрок должен пройти медицинский осмотр в новом клубе. Пункт 4 статьи 18 Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков прямо устанавливает, что действие трудового контракта не может зависеть от результатов медобследования. Именно поэтому серьезные клубы никогда не подписывают личный контракт до похода футболиста к врачам. Если сначала заключить договор, а затем обнаружить серьезную травму или заболевание, расторгнуть соглашение будет практически невозможно.
Современные медобследования футболистов представляют собой весьма сложную процедуру. Игрока проверяют буквально как космонавта. На практике полноценный медосмотр может занимать пять-шесть часов. Если результаты устраивают клуб-покупатель, подписывается личный контракт. Если же возникают серьезные вопросы, трансфер может быть отменен, а клуб-продавец получает уведомление о том, что сделка не состоится.
Вопреки распространенному мнению участникам процесса перехода вовсе не обязательно собираться в одном месте для подписания документов. Сейчас подавляющее большинство международных трансферов оформляется путем обмена PDF-документами. Каждая сторона поочередно подписывает бумаги и направляет их другим участникам сделки по электронной почте или через мессенджеры. ФИФА и Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) давно признают подобный способ оформления допустимым, если существует возможность подтвердить происхождение документа — например, установить, что он был направлен с официальной электронной почты или номера телефона соответствующей стороны.
Агенты
Редкий международный трансфер обходится без участия агента. Фактически он выступает связующим звеном между всеми участниками сделки. Именно агент помогает создать интерес к футболисту, организовать переговоры, согласовать финансовые условия и сгладить противоречия между сторонами. Для осуществления деятельности агент должен иметь лицензию ФИФА. Для ее получения необходимо успешно сдать экзамен, который проводится один раз в год.
Регламент ФИФА по футбольным агентам первоначально установил ограничения на размер агентского вознаграждения. Такая комиссия не должна была превышать 5 процентов от зарплаты футболиста до 200 тысяч долларов и 3 процентов от суммы, превышающей этот порог. Однако после многочисленных судебных разбирательств в различных странах ФИФА была вынуждена временно приостановить применение ряда положений своего агентского регламента, включая ограничения размера комиссий. Поэтому сегодня при международных переходах фактически отсутствуют обязательные лимиты агентского вознаграждения. При этом в качестве обычного делового оборота на рынке по-прежнему часто встречается комиссия в размере около 10 процентов от стоимости сделки.
Объявление
После подписания документов наступает этап, который болельщики видят лучше всего, — официальное объявление трансфера. В современном футболе презентация нового игрока давно стала самостоятельным маркетинговым инструментом. Клубы готовят специальные видеоролики, рекламные кампании, акции в соцсетях и другие элементы продвижения. Поэтому синхронизация объявлений между клубами имеет огромное значение. Если клуб-покупатель подготовил масштабную презентацию, а клуб-продавец преждевременно раскрыл информацию о сделке, весь маркетинговый эффект может быть потерян.
Однако даже после публичного объявления трансфер еще не считается завершенным. Следующий этап — оформление перехода через систему TMS и получение международного трансферного сертификата (International Transfer Certificate, ITC). Для этого оба клуба обязаны внести информацию о переходе в систему TMS. После этого национальная федерация клуба-покупателя запрашивает международный трансферный сертификат, а федерация клуба-продавца передает его. Запрос сертификата должен быть направлен до окончания трансферного окна, то есть до 00 часов 00 минут дня, следующего за последними стуками регистрационного периода. Если запрос подан вовремя, но сам сертификат поступил уже после закрытия окна, игрок все равно может быть зарегистрирован. Однако история футбола знает немало случаев, когда трансферы срывались буквально в последние минуты из-за того, что клубы не успевали внести данные в систему TMS либо федерация не успевала своевременно направить запрос на получение сертификата.
Финансы
Наконец, после завершения регистрации возникает финансовое обязательство по оплате трансфера. Здесь существует важный механизм, о котором многие не подозревают. С любого международного трансфера 5 процентов суммы направляется в качестве солидарного взноса клубам, которые занимались подготовкой футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. По общему правилу эти 5 процентов удерживаются из суммы трансфера. Например, если стоимость перехода составляет 1 миллион евро, то 950 тысяч евро получает клуб-продавец, а 50 тысяч евро направляются через FIFA Clearing House (Клиринговый центр ФИФА), который затем распределяет средства между клубами, участвовавшими в подготовке игрока. При этом стороны могут предусмотреть в контракте иной порядок и установить, что солидарный взнос выплачивается сверх трансферной стоимости. Важно помнить, что обязанность по уплате солидарного взноса всегда лежит на клубе-покупателе.
В последние годы для российских клубов появился еще один важный вопрос — международные расчеты. В условиях санкций проведение трансферных платежей стало значительно сложнее, поскольку количество банков РФ, способных осуществлять международные переводы, существенно сократилось. Поэтому в футбольной индустрии получила распространение система платежных посредников. Как правило, это компании-нерезиденты, имеющие счета как в российских, так и в иностранных банках и обладающие сетью международных партнеров. Такие посредники способны получить рубли от российского клуба и обеспечить перечисление валюты иностранному контрагенту за пределами России. Аналогичным образом работает и обратная схема, когда зарубежный клуб перечисляет валюту посреднику, а российский получает рублевый эквивалент.
Современный международный трансфер — это не просто переход игрока из одной команды в другую. Это сложная юридическая, финансовая и организационная конструкция, в которой задействовано множество людей, от которых требуется наличие профессионализма и максимальной скорости выполнения задач.