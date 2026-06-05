Все, что нужно знать о трансферах. Юридическая колонка Зайцева

Однако даже после публичного объявления трансфер еще не считается завершенным. Следующий этап — оформление перехода через систему TMS и получение международного трансферного сертификата (International Transfer Certificate, ITC). Для этого оба клуба обязаны внести информацию о переходе в систему TMS. После этого национальная федерация клуба-покупателя запрашивает международный трансферный сертификат, а федерация клуба-продавца передает его. Запрос сертификата должен быть направлен до окончания трансферного окна, то есть до 00 часов 00 минут дня, следующего за последними стуками регистрационного периода. Если запрос подан вовремя, но сам сертификат поступил уже после закрытия окна, игрок все равно может быть зарегистрирован. Однако история футбола знает немало случаев, когда трансферы срывались буквально в последние минуты из-за того, что клубы не успевали внести данные в систему TMS либо федерация не успевала своевременно направить запрос на получение сертификата.