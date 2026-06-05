Воспитанник «Зенита» Коршунов о стычке Радимова с Тарасовым: «Ваня был дерзким, ответил Радимову, а тот кинул в него бутылку»

— У моего близкого друга Ивана Тарасова — огромный талант, но уже закончил с футболом: не пошла игра. В перерыве Радимов его приложил, а Ваня был дерзким, не чувствовал границ. И ответил Владиславу Николаевичу: «Я вот тут пытался…».