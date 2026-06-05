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Воспитанник «Зенита» Коршунов о стычке Радимова с Тарасовым: «Ваня был дерзким, ответил Радимову, а тот кинул в него бутылку»

Экс-полузащитник 2Drots, игрок «Газалкента» Иван Коршунов рассказал о стычке Владислава Радимова и форварда Ивана Тарасова в раздевалке.

Напомним, что Тарасов играл за дубль «Зенита». Он завершил карьеру в 2025-м, последним клубом для него стала «Банка» из WINLINE Медиалиги.

— Самый жесткий разнос от Радимова, который ты слышал?

— У моего близкого друга Ивана Тарасова — огромный талант, но уже закончил с футболом: не пошла игра. В перерыве Радимов его приложил, а Ваня был дерзким, не чувствовал границ. И ответил Владиславу Николаевичу: «Я вот тут пытался…».

Тренер его перебил: «Да что ты тут! Сиди!» И швырнул в Ваню бутылку воды.

— Попал?

— Прошла вскользь, задела плечо. На второй тайм Ваня не вышел, — сказал Коршунов.

Иван Коршунов — воспитанник «Зенита», двукратный чемпион WINLINE Медиалиги в составе 2Drots.

На профессиональном уровне полузащитник выступал за «Иртыш», СКА Хабаровск и «Динамо» Санкт-Петербург. Сейчас Корш играет за «Газалкент» во второй лиге Узбекистана.