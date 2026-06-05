Куман о трансфере Думфриса в «Реал»: «Предпочел бы, чтобы он перешел в “Барсу”

"Я дал ему разрешение. Я не знаю, до конца ли сделка согласована, но если кто-то этого и заслуживает, то это он.
Впрочем, я предпочел бы, чтобы он перешел в «Барселону», — сказал главный тренер сборной Нидерландов.
Роналд Куман прокомментировал прохождение Дензелом Думфрисом медосмотра перед трансфером в «Реал» за 20 млн евро.
"Я дал ему разрешение. Я не знаю, до конца ли сделка согласована, но если кто-то этого и заслуживает, то это он.
Впрочем, я предпочел бы, чтобы он перешел в «Барселону», — сказал главный тренер сборной Нидерландов.