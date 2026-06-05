Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.80
П2
7.40
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
1
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2

«Трамп, похоже, хочет погрузить мир в хаос. Укажет ли сборная Германии, выступающая за права человека, на сомнительные меры его правительства?» Глава «Санкт-Паули» Геттлих о ЧМ и политике

Президент «Санкт-Паули» Оке Геттлих объяснил, почему призывал рассмотреть возможность бойкота сборной Германии чемпионата мира-2026.

Источник: Спортс‘’

"Я никогда не говорил, что Германия должна бойкотировать чемпионат мира. Меня спросили, считаю ли я правильным выступать в стране, которая всего за несколько дней до этого угрожала силой захватить Гренландию, и я просто порассуждал над этим, начав дискуссию.

Мы долго обсуждали, каковы будут наши «красные линии» для бойкота турнира такого рода. И я помню, что, например, мы пришли к выводу, что если Соединенные Штаты нападут на страну НАТО, мы достигнем точки невозврата.

Германия поедет и сыграет, но меня беспокоит фундаментальная проблема. Многие крупные спортивные мероприятия последнего времени проводились в странах с авторитарными режимами или режимами, нарушающими права человека… Пришло время нам проявить свою позицию и активизировать дискуссию.

Укажет ли сборная Германии, которая защищает разнообразие, права человека и выступает против расизма, на некоторые сомнительные меры правительства Дональда Трампа, эксцентричного человека, который, похоже, хочет погрузить мир в хаос? Если они будут играть в Техасе, где правительство США запрещает в школах больше книг, чем когда-либо, осудят ли они это?

Футбол и чемпионат мира — это превосходная платформа для демонстрации наших убеждений", — сказал Геттлих.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.