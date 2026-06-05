«Трамп, похоже, хочет погрузить мир в хаос. Укажет ли сборная Германии, выступающая за права человека, на сомнительные меры его правительства?» Глава «Санкт-Паули» Геттлих о ЧМ и политике

"Я никогда не говорил, что Германия должна бойкотировать чемпионат мира. Меня спросили, считаю ли я правильным выступать в стране, которая всего за несколько дней до этого угрожала силой захватить Гренландию, и я просто порассуждал над этим, начав дискуссию.