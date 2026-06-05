«Трамп, похоже, хочет погрузить мир в хаос. Укажет ли сборная Германии, выступающая за права человека, на сомнительные меры его правительства?» Глава «Санкт-Паули» Геттлих о ЧМ и политике

"Я никогда не говорил, что Германия должна бойкотировать чемпионат мира. Меня спросили, считаю ли я правильным выступать в стране, которая всего за несколько дней до этого угрожала силой захватить Гренландию, и я просто порассуждал над этим, начав дискуссию.
Мы долго обсуждали, каковы будут наши «красные линии» для бойкота турнира такого рода. И я помню, что, например, мы пришли к выводу, что если Соединенные Штаты нападут на страну НАТО, мы достигнем точки невозврата.
Германия поедет и сыграет, но меня беспокоит фундаментальная проблема. Многие крупные спортивные мероприятия последнего времени проводились в странах с авторитарными режимами или режимами, нарушающими права человека… Пришло время нам проявить свою позицию и активизировать дискуссию.
Укажет ли сборная Германии, которая защищает разнообразие, права человека и выступает против расизма, на некоторые сомнительные меры правительства Дональда Трампа, эксцентричного человека, который, похоже, хочет погрузить мир в хаос? Если они будут играть в Техасе, где правительство США запрещает в школах больше книг, чем когда-либо, осудят ли они это?
Футбол и чемпионат мира — это превосходная платформа для демонстрации наших убеждений", — сказал Геттлих.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.