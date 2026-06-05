Мамаев о Мостовом: «Многие смеются над высказываниями про нефутбольных людей, но прислушайтесь к таким людям, дайте возможность. Они не сделают хуже тех, кого привозят»

— Если не ошибаюсь, у Александра Мостового лицензия «А-УЕФА». Я не думаю, что он захочет пойти работать главным тренером во Второй лиге.
— Но можно помощником в большой клуб.
— Или советником. Я реально не понимаю, как можно таких людей не рассматривать.
Многие смеются над его регулярными высказываниями про нефутбольных людей, но давайте так — я вырос на трансляциях, где феерили Мостовой, Карпин, Никифоров и так далее.
Это как сейчас мы смотрим на Матвея Сафонова, Сашу Головина.
Прислушайтесь к таким людям, дайте им возможность попробовать. Они точно не сделают хуже тех, кого привозят, — сказал Павел Мамаев.