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Мамаев о Мостовом: «Многие смеются над высказываниями про нефутбольных людей, но прислушайтесь к таким людям, дайте возможность. Они не сделают хуже тех, кого привозят»

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался про Александра Мостового.

Источник: Спортс‘’

— Если не ошибаюсь, у Александра Мостового лицензия «А-УЕФА». Я не думаю, что он захочет пойти работать главным тренером во Второй лиге.

— Но можно помощником в большой клуб.

— Или советником. Я реально не понимаю, как можно таких людей не рассматривать.

Многие смеются над его регулярными высказываниями про нефутбольных людей, но давайте так — я вырос на трансляциях, где феерили Мостовой, Карпин, Никифоров и так далее.

Это как сейчас мы смотрим на Матвея Сафонова, Сашу Головина.

Прислушайтесь к таким людям, дайте им возможность попробовать. Они точно не сделают хуже тех, кого привозят, — сказал Павел Мамаев.