«Россия не затерялась бы на ЧМ-2026 и поборолась бы за выход из группы. Мы составили конкуренцию Египту, играли на равных». Сычев о команде Карпина

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые будут участвовать 48 сборных.
— Считаю, что в прошедшем матче мы составили достойную конкуренцию сборной Египта, которая вышла на чемпионат мира. Играли с ней на равных.
Поэтому я думаю, что сборная России точно бы не затерялась на чемпионате мира и точно бы поборолись за выход из группы.
И выход в плей-офф был бы большим подспорьем для будущего.
— Есть ли сейчас в составе сборной России настоящие звезды?
— Чтобы стать звездой, нужно играть на международном уровне: Лига чемпионов, чемпионаты мира и Европы.
К сожалению, пока мы не можем об этом говорить. А только — о звездах чемпионата России, — сказал Дмитрий Сычев.