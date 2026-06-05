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«Россия не затерялась бы на ЧМ-2026 и поборолась бы за выход из группы. Мы составили конкуренцию Египту, играли на равных». Сычев о команде Карпина

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что сборная России поборолась бы за выход из группы на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые будут участвовать 48 сборных.

— Считаю, что в прошедшем матче мы составили достойную конкуренцию сборной Египта, которая вышла на чемпионат мира. Играли с ней на равных.

Поэтому я думаю, что сборная России точно бы не затерялась на чемпионате мира и точно бы поборолись за выход из группы.

И выход в плей-офф был бы большим подспорьем для будущего.

— Есть ли сейчас в составе сборной России настоящие звезды?

— Чтобы стать звездой, нужно играть на международном уровне: Лига чемпионов, чемпионаты мира и Европы.

К сожалению, пока мы не можем об этом говорить. А только — о звездах чемпионата России, — сказал Дмитрий Сычев.