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Шварц хочет оценить Нгамале на тренировках и принять решение о контракте форварда. Договор игрока с «Динамо» истекает 30 июня («СЭ»)

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц намерен посмотреть Муми Нгамале на тренировках, после чего высказать мнение о целесообразности продления контракта с футболистом.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт форварда и клуба рассчитан до 30 июня.

В прошлом сезоне Нгамале забил 4 гола и сделал 2 передачи в 21 матче Мир РПЛ.