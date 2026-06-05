Шварц хочет оценить Нгамале на тренировках и принять решение о контракте форварда. Договор игрока с «Динамо» истекает 30 июня («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Действующий контракт форварда и клуба рассчитан до 30 июня.
В прошлом сезоне Нгамале забил 4 гола и сделал 2 передачи в 21 матче Мир РПЛ.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц намерен посмотреть Муми Нгамале на тренировках, после чего высказать мнение о целесообразности продления контракта с футболистом.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Действующий контракт форварда и клуба рассчитан до 30 июня.
В прошлом сезоне Нгамале забил 4 гола и сделал 2 передачи в 21 матче Мир РПЛ.