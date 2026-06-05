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Лещенко о Тюкавине и «Зените»: «Уйдет и уйдет, держать никто не будет. На первом месте — благополучие, деньги, комфорт игрока. Константин — нормальный футболист, но далеко не выдаю

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о будущем нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, которого связывают с возможным переходом в «Зенит».

Источник: Спортс‘’

— Меня это не интересует, честно говоря. Уйдет и уйдет, что делать — держать его никто не будет.

— Переход в «Зенит» будет предательством по отношению к «Динамо»?

— Понимаете, сейчас никаких предательств уже не бывает. Все началось с того, когда тренеры начали уходить из «Динамо» в «Спартак».

Сейчас жизнь такая, коммерческая. На первом месте благополучие, деньги, комфорт игрока. Жалко будет, если уйдет — у нас русских нападающих в лиге сильных всего три человека.

— «Динамо» без Тюкавина способно бороться за трофеи?

— Если это бы был Кордоба, я бы мог так сказать. А Тюкавин — нормальный игрок, но далеко не выдающийся, — сказал Лев Лещенко.

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