Лещенко о Тюкавине и «Зените»: «Уйдет и уйдет, держать никто не будет. На первом месте — благополучие, деньги, комфорт игрока. Константин — нормальный футболист, но далеко не выдаю

— Меня это не интересует, честно говоря. Уйдет и уйдет, что делать — держать его никто не будет.
— Переход в «Зенит» будет предательством по отношению к «Динамо»?
— Понимаете, сейчас никаких предательств уже не бывает. Все началось с того, когда тренеры начали уходить из «Динамо» в «Спартак».
Сейчас жизнь такая, коммерческая. На первом месте благополучие, деньги, комфорт игрока. Жалко будет, если уйдет — у нас русских нападающих в лиге сильных всего три человека.
— «Динамо» без Тюкавина способно бороться за трофеи?
— Если это бы был Кордоба, я бы мог так сказать. А Тюкавин — нормальный игрок, но далеко не выдающийся, — сказал Лев Лещенко.