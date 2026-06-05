Смертин о суточном забеге: «Cказал Моссаковскому перед стартом: “Миша, обещаю, на шаг не перейду”. Когда сказали, что надо идти, уточнил у Миши, можно ли. Ответил: “Я тебе разрешаю”

"За несколько часов до финиша надо было чуть увеличить темп, чтобы зацепиться за КМС. Это в теории. На деле сил не осталось, еле удерживал то, что было. Точнее, даже не удерживал. Откатывался все ниже и ниже. Средний темп 6:32 на КМС ускользал — вернуть его было невозможно.