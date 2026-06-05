Смертин о суточном забеге: «Cказал Моссаковскому перед стартом: “Миша, обещаю, на шаг не перейду”. Когда сказали, что надо идти, уточнил у Миши, можно ли. Ответил: “Я тебе разрешаю”

1 мая, в свой 51-й день рождения, экс-футболист принял участие в чемпионате России по суточному бегу. Бывший полузащитник «Локомотива» и «Челси» занял 25-е место, преодолев 208 километров за 24 часа.
"За несколько часов до финиша надо было чуть увеличить темп, чтобы зацепиться за КМС. Это в теории. На деле сил не осталось, еле удерживал то, что было. Точнее, даже не удерживал. Откатывался все ниже и ниже. Средний темп 6:32 на КМС ускользал — вернуть его было невозможно.
Мне уже стало пофиг на разряды, но хотелось все же завершить гонку в движении.
Когда организаторы увидели мой бег в последние два часа, подсказали: «Алексей, переходите на шаг. Вы бежите со скоростью пешехода, но тратите силы на прыжки и создание фазы полета. Пешком скорость будет такой же, но физически станет легче».
Смущало одно: на стадионе была команда «Матч ТВ» и снимала фильм. Я сказал Михаилу Моссаковскому на камеру перед стартом: «Миша, обещаю, на шаг не перейду». И когда мне сказали, что надо идти, уточнил у Миши, можно ли. Он ответил: «Я тебе разрешаю», — написал Алексей Смертин в блоге на Спортсе«».
Как выжить в аду суточного марафона? Знает Алексей Смертин.