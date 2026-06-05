Ротенберг о детском хоккее: «При развитии системы подготовки ориентируемся на лучшие академии — такие, как “Барселона”. Это долгосрочная стратегия, рассчитанная на 20 лет»

Честно говоря, когда я сам глубоко погрузился в эту тему, был приятно удивлен тем, насколько это все масштабно и привлекательно. Есть сообщества хоккейных мам, хоккейных пап, дедушек и бабушек — все вместе живут этим видом спорта.