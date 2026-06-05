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Ротенберг о детском хоккее: «При развитии системы подготовки ориентируемся на лучшие академии — такие, как “Барселона”. Это долгосрочная стратегия, рассчитанная на 20 лет»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг привел в пример академию «Барселоны» в контексте системы подготовки молодых хоккеистов.

Источник: Спортс‘’

"Наши дети — это наше будущее. И вокруг хоккея уже сформировалось целое сообщество.

Честно говоря, когда я сам глубоко погрузился в эту тему, был приятно удивлен тем, насколько это все масштабно и привлекательно. Есть сообщества хоккейных мам, хоккейных пап, дедушек и бабушек — все вместе живут этим видом спорта.

В рамках нашей экосистемы мы запустили проект «Красная Машина Двор». Это история про дворовый хоккей, как было когда-то раньше. Двор играет против двора, участвуют все желающие. Здесь мы уже выходим за рамки академий хоккея.

Конечно, при развитии системы подготовки мы ориентируемся на лучшие мировые академии — такие, как академия футбольного клуба «Барселона».

Мы всегда стремимся быть лидерами в своем направлении, но понимаем, что это требует времени. Это долгосрочная стратегия, рассчитанная примерно на 20 лет«, — сказал Роман Ротенберг на сессии “Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства” на ПМЭФ.