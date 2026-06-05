Дегтярев о пиве на стадионах: «Не являюсь противником легких алкогольных напитков на трибунах по двум причинам. Первая — это уже испытано, инцидентов не было. Второе — это доходы»

"Юридически это [возвращение пива на стадионы] возможно. Чемпионат мира [2018 года по футболу], на мой взгляд, показал, насколько можно на трибунах и с пивом обеспечить атмосферу праздника.
Я не являюсь противником каких-то легких алкогольных напитков на трибунах по двум причинам. Первая — это уже испытано, никаких инцидентов не было. И второе — это доходы", — сказал Михаил Дегтярев.
По мнению министра, часть болельщиков все равно покупает пиво перед матчами, но деньги остаются у торговых точек рядом со стадионами, а не у спортивной инфраструктуры. Дегтярев предположил, что было бы логичнее направлять такие средства на содержание самих арен.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ранее заявил, что Минздрав России выступает против возвращения пива на стадионы.