Дегтярев о пиве на стадионах: «Не являюсь противником легких алкогольных напитков на трибунах по двум причинам. Первая — это уже испытано, инцидентов не было. Второе — это доходы»

По мнению министра, часть болельщиков все равно покупает пиво перед матчами, но деньги остаются у торговых точек рядом со стадионами, а не у спортивной инфраструктуры. Дегтярев предположил, что было бы логичнее направлять такие средства на содержание самих арен.