Захарова о том, будут ли в МИД РФ болеть за Узбекистан на ЧМ-2026: «А можно будем поддерживать всем сердцем? Будем поддерживать, следить, по-спортивному болеть»

«А можно мы будем поддерживать всем сердцем? Хочется поддержать по-настоящему с такой, знаете, искренней эмоцией радости за, мне кажется, великое спортивное достижение. По-настоящему, сейчас говорю абсолютно без иронии. Будем поддерживать, будем следить, по-спортивному болеть», — сказала Мария Захарова.