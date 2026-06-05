Захарова о том, будут ли в МИД РФ болеть за Узбекистан на ЧМ-2026: «А можно будем поддерживать всем сердцем? Будем поддерживать, следить, по-спортивному болеть»

В ходе брифинга на ПМЭФ одна из журналисток, задавая Захаровой вопрос, напомнила, что на чемпионате мира СНГ будет представлено единственной командой — сборной Узбекистана, и поинтересовалась, будет ли российское дипведомство болеть за узбекистанских футболистов.
«А можно мы будем поддерживать всем сердцем? Хочется поддержать по-настоящему с такой, знаете, искренней эмоцией радости за, мне кажется, великое спортивное достижение. По-настоящему, сейчас говорю абсолютно без иронии. Будем поддерживать, будем следить, по-спортивному болеть», — сказала Мария Захарова.
«Мы искренне рады. Так что вам желаем удачи. И, конечно, самое главное — позитивных эмоций от участия сборной [Узбекистана в ЧМ]», — добавила Захарова.
На турнире Узбекистан сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Колумбии и Португалии.