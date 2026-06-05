Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.80
П2
7.40
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
1
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2

Захарова о том, будут ли в МИД РФ болеть за Узбекистан на ЧМ-2026: «А можно будем поддерживать всем сердцем? Будем поддерживать, следить, по-спортивному болеть»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос на том, будет ли российская сторона поддерживать сборную Узбекистана на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В ходе брифинга на ПМЭФ одна из журналисток, задавая Захаровой вопрос, напомнила, что на чемпионате мира СНГ будет представлено единственной командой — сборной Узбекистана, и поинтересовалась, будет ли российское дипведомство болеть за узбекистанских футболистов.

«А можно мы будем поддерживать всем сердцем? Хочется поддержать по-настоящему с такой, знаете, искренней эмоцией радости за, мне кажется, великое спортивное достижение. По-настоящему, сейчас говорю абсолютно без иронии. Будем поддерживать, будем следить, по-спортивному болеть», — сказала Мария Захарова.

«Мы искренне рады. Так что вам желаем удачи. И, конечно, самое главное — позитивных эмоций от участия сборной [Узбекистана в ЧМ]», — добавила Захарова.

На турнире Узбекистан сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Колумбии и Португалии.