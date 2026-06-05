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Шерки о позе на фото с Макроном: «Рядом стояла министр, наклонился, чтобы ее было лучше видно. Это уважение. Ничего страшного, если это вызывает смех у людей»

Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Сити» Райан Шерки объяснил свою позу на общей фотографии с Эммануэлем Макроном.

Источник: Спортс‘’

Президент Франции ранее посетил тренировочную базу национальной команды в преддверии ЧМ-2026.

«Это вопрос уважения. Я стоял рядом с министром (министром спорта Мариной Феррари — Спортс»") и не хотел быть выше нее или чтобы она была менее заметна, чем я.

Поэтому я немного наклонился, чтобы ее было видно лучше.

Нет ничего страшного, если это вызывает у людей смех и приносит им радость. Министр знала, что я присел, чтобы у нее было немного больше места", — сказал Райан Шерки в интервью TF1.

Фото: x.com/EmmanuelMacron.