Шерки о позе на фото с Макроном: «Рядом стояла министр, наклонился, чтобы ее было лучше видно. Это уважение. Ничего страшного, если это вызывает смех у людей»

Президент Франции ранее посетил тренировочную базу национальной команды в преддверии ЧМ-2026.
«Это вопрос уважения. Я стоял рядом с министром (министром спорта Мариной Феррари — Спортс»") и не хотел быть выше нее или чтобы она была менее заметна, чем я.
Поэтому я немного наклонился, чтобы ее было видно лучше.
Нет ничего страшного, если это вызывает у людей смех и приносит им радость. Министр знала, что я присел, чтобы у нее было немного больше места", — сказал Райан Шерки в интервью TF1.
Фото: x.com/EmmanuelMacron.