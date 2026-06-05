Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.82
П2
7.50
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
1
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2

Глава «Ман Сити» аль Мубарак: «Мы еще не достигли пика. С Пепом получили ДНК побеждающего клуба. Нас вывело на новый уровень то, что дал Гвардиола»

Председатель правления «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак заявил, что проект клуба не достиг пика на фоне ухода главного тренера команды Пепа Гвардиолы.

Источник: Спортс‘’

"Мы еще не достигли пика. Восемнадцать лет… Я смотрю на то, где клуб был в 2008 году, а затем смотрю на каждый аспект последних 18 лет.

Роберто Манчини принес этому клубу первый титул АПЛ. Мы никогда не забудем эти моменты, великолепный период, первая победа в Кубке Англии за много-много лет.

Потом пришел Мануэль Пеллегрини — то же самое, еще один титул АПЛ и еще больше успехов. А потом пришел Пеп Гвардиола, и мы получили этот менталитет, эту ДНК побеждающего клуба.

И теперь этот клуб такой, каким мы его знаем. Мы к этому привыкли, потому что это заложено в нашей ДНК — победы. Это клуб, который создан, построен для побед.

То, что Пеп нам дал, вывело нас на новый уровень. Мы очень благодарны ему за то, что он помог нам построить", — сказал Хальдон аль Мубарак.