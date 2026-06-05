Глава «Ман Сити» аль Мубарак: «Мы еще не достигли пика. С Пепом получили ДНК побеждающего клуба. Нас вывело на новый уровень то, что дал Гвардиола»

"Мы еще не достигли пика. Восемнадцать лет… Я смотрю на то, где клуб был в 2008 году, а затем смотрю на каждый аспект последних 18 лет.
Роберто Манчини принес этому клубу первый титул АПЛ. Мы никогда не забудем эти моменты, великолепный период, первая победа в Кубке Англии за много-много лет.
Потом пришел Мануэль Пеллегрини — то же самое, еще один титул АПЛ и еще больше успехов. А потом пришел Пеп Гвардиола, и мы получили этот менталитет, эту ДНК побеждающего клуба.
И теперь этот клуб такой, каким мы его знаем. Мы к этому привыкли, потому что это заложено в нашей ДНК — победы. Это клуб, который создан, построен для побед.
То, что Пеп нам дал, вывело нас на новый уровень. Мы очень благодарны ему за то, что он помог нам построить", — сказал Хальдон аль Мубарак.